London (AFP) Der Ölpreis fällt und fällt. In London kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Montag zeitweise nur 36,05 Dollar (rund 33 Euro), der Preis lag damit auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2004. In New York fiel der Preis für ein Fass der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Januar auf 34,12 Dollar, den tiefsten Stand seit Februar 2009.

