Neu Delhi (AFP) Das Oberste Gericht in Indien hat am Montag eine Petition gegen die Freilassung eines jungen Mannes abgelehnt, der wegen der tödlichen Gruppenvergewaltigung einer Studentin nach Jugendrecht verurteilt worden war. Es gebe keine rechtliche Grundlage, um den heute 20-Jährigen weiter in Haft zu lassen, sagte Swati Maliwal von der Frauenrechtsgruppe, die den Antrag eingereicht hatte, zu den Begründungen des Gerichts. "Wir hatten eine einstweilige Verfügung gefordert", sagte sie. "Aber das Oberste Gericht hat unser Gesuch abgelehnt."

