Rom (AFP) Ein italienischer Richter hat Medienberichten zufolge angeordnet, 140 Menschen wegen des Vorwurfs auf Unterstützung der 'Ndrangheta-Mafia vor Gericht zu stellen. Den Verdächtigen werde vorgeworfen, der aus dem Süden des Landes stammenden Bande geholfen zu haben, sich nach Norden auszubreiten, berichteten italienische Medien am Montag. Die Entscheidung, die einen riesigen Prozess in Bologna nach sich ziehen dürfte, betreffe unter anderem Bandenchefs, Geschäftsleute, den früheren Fußballspieler Vincenzo Iaquinta sowie dessen Vater. Iaquinta spielte in Italiens Nationalmannschaft, als das Land im Jahr 2006 die Weltmeisterschaft gewann.

