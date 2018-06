Bogotá (AFP) Im Konflikt zwischen der kolumbianischen Regierung und der Farc-Guerilla soll der endgültige Friedensvertrag offenbar nicht wie zuvor von beiden Seiten verlautet im März unterzeichnet werden. Ein Verhandlungsmitglied der Farc-Delegation, Jesús Santrich, sagte am Sonntag in einem TV-Interview, es werde am 23. März "keine Unterschrift eines endgültigen Abkommens" geben. Dies müsse "im Namen der Wahrheit" klar gesagt werden, fügte Santrich im Gespräch mit dem Sender Noticias Uno hinzu.

