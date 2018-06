Los Angeles (dpa) - Actionstar Sylvester Stallone hat sich von Andenken an seine wichtigsten Filme getrennt. In Los Angeles kamen über 1400 Objekte unter den Hammer, darunter auch Kostüme. Ein Paar seidene Boxershorts aus dem Film "Rocky IV" aus dem Jahr 1985, die Stallone in seiner Rolle als Rocky Balboa getragen hatte, wurde für mehr als 57 000 Dollar verkauft. Ein Paar Boxer-Schuhe, die Schauspieler Carl Weathers in einem "Rocky"-Film in seiner Rolle als Apollo Creed trug, kam für gut 17 000 Dollar unter den Hammer.

