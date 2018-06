Beirut (AFP) Mit einer großen Begräbniszeremonie hat die radikalislamische libanesische Hisbollah-Miliz am Montag ihren "Märtyrer" Samir Kantar verabschiedet, der am Wochenende vermutlich von Israels Luftwaffe in Syrien getötet wurde. In der Hisbollah-Hochburg im Süden der Hauptstadt Beirut wurde der Sarg mit dem Leichnam des ranghohen Islamistenführers zum Beisetzungsort gebracht. Die Hisbollah-Flaggen sowie libanesische und palästinensische Fahnen beherrschten das Bild. Für den Abend wurde eine Ansprache von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah angekündigt.

