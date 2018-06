Berlin (dpa) - Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist in den vergangenen Monaten deutlich nach oben gegangen. Bis Ende November wurden bundesweit 18 363 Fälle gezählt. Das geht aus einer Aufstellung des Bundesinnenministeriums hervor, die der dpa vorliegt. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 10 884 Abschiebungen. Bayern schickte von Anfang Januar bis Ende November mehr als drei Mal so viele abgelehnte Asylbewerber aus dem Land wie 2014. Auch in Hessen verdreifachte sich die Zahl nahezu - auf 2306.

