Deutlich mehr Abschiebungen aus Deutschland

Berlin (dpa) - Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist in den vergangenen Monaten deutlich nach oben gegangen. Bis Ende November wurden bundesweit 18 363 Fälle gezählt. Das geht aus einer Aufstellung des Bundesinnenministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 10 884 Abschiebungen gewesen. So schickte etwa Bayern von Anfang Januar bis Ende November mehr als drei Mal so viele abgelehnte Asylbewerber aus dem Land wie im gesamten Vorjahr. Hintergrund für die steigenden Abschiebezahlen ist der große Flüchtlingszuzug. In diesem Jahr wurden mehr als eine Million Schutzsuchende registriert - mehr als je zuvor.

Starker Gegenwind für Seehofers "Soli"-Idee

Berlin (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer erntet für seine Überlegungen Kritik, wegen der Flüchtlingskrise den Solidarzuschlag nicht wie geplant zu senken. Die CSU-Landesgruppenvorsitzende im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, ging auf Distanz. Die Frage des Solidaritätszuschlags stelle sich im Zusammenhang mit den Bund-Länder-Finanzbeziehungen, beträfe also erst die Zeit ab 2020 und könne nicht in Zusammenhang mit der Belastung durch die Flüchtlinge beurteilt werden, sagte Hasselfeldt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Belastung durch die Flüchtlinge sei aktuell zu lösen.

Regierungsbildung in Spanien nach Wahl unklar

Madrid (dpa) - Spanien steht nach der Parlamentswahl vor politisch ungewissen Zeiten. Ministerpräsident Mariano Rajoy will trotz der drastischen Stimmenverluste seiner konservativen Volkspartei (PP) eine neue Regierung bilden. Er ließ aber offen, wen er sich als Partner suchen will. Die Sozialisten (PSOE) und die neue liberale Partei Ciudadanos (Bürger) lehnten eine Koalition mit der PP ab. Am Tag nach der Wahl zeichnete sich kein Regierungsbündnis ab. Rajoy hatte mit der PP zwar die meisten Sitze im Parlament gewonnen, aber die absolute Mehrheit weit verfehlt. Sechs internationale Soldaten bei Angriff in Afghanistan getötet

Kabul (dpa) - Beim schwersten Anschlag auf ausländische Truppen seit dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes in Afghanistan sind kurz vor Weihnachten sechs internationale Soldaten getötet worden. Drei weitere seien bei dem Vorfall nahe der US-Militärbasis Bagram in der Provinz Parwan verletzt worden, sagte der Sprecher der Nato-Mission Resolute Support, Michael Lawhorn. Über die Nationalität der Opfer wollte er keine Auskunft geben. Der Leiter des Bezirks Bagram, Abdul Schakur Kundusi, sagte, unter den Opfern seien Amerikaner, aber auch Europäer. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Balanceakt für Kasachstan: Engere Zusammenarbeit mit EU und Russland

Astana (dpa) - Die Ex-Sowjetrepublik Kasachstan hat eine engere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union vereinbart und zugleich die Partnerschaft mit Russland bekräftigt. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini unterzeichnete am Montag in der Hauptstadt Astana mit Außenminister Erlen Idrissow ein Abkommen über vertiefte Partnerschaft und Kooperation. Doch Staatschef Nursultan Nasarbajew war in Moskau bei Präsident Wladimir Putin. Für Brüssel ist es das erste derartige Abkommen in der Region, auch wenn es lange nicht so weit geht wie das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine.

Passagier nach Air-France-Bombenalarm in Polizeigewahrsam

Paris (dpa) - Nach dem falschen Bombenalarm an Bord eines Air-France-Flugzeugs hat die französische Grenzpolizei einen Passagier in Gewahrsam genommen. Der Mann wurde am Montagmorgen bei seiner Ankunft am Pariser Flughafen Charles de Gaulle vorläufig festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft von Bobigny mitteilte. Die Behörde bestätigte die Eröffnung einer Untersuchung wegen Eingriffs in den Luftverkehr und Lebensgefährdung. Die Maschine war in der Nacht zu Sonntag auf dem Weg von Mauritius nach Paris außerplanmäßig in Kenia gelandet. Vorher hatte ein Passagier einen verdächtigen Gegenstand auf einer Flugzeugtoilette gefunden.