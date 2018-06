Moskau (AFP) Bei einer Gasexplosion in einer Wohnanlage im südrussischen Wolgograd ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Unter den Trümmern würden noch fünf weitere Tote befürchtet, sagte der stellvertretende Katastrophenschutzminister Leonid Beliajew am Sonntagabend laut Nachrichtenagenturen. Unter ihnen waren demnach die drei Bewohner der Unglückswohnung und ein Gast. Nach Angaben der Behörden wurden elf Menschen im Krankenhaus behandelt, drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

