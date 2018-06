Klingenthal (dpa) - Der Weltcup der Nordisch-Kombinierer in Klingenthal am 2. und 3. Januar ist abgesagt worden. Das teilte der Internationale Skiverband FIS mit. Der gastgebende Verein VSC Klingenthal hatte in den vergangenen Tagen rund zum die Uhr gearbeitet. Es gab aufgrund der warmen Temperaturen enorme Probleme bei der Präparierung der rund zwei Kilometer langen Laufstrecke um die Vogtland Arena. Die FIS will den Weltcup später nachholen. Auch der Weltcup vom 3. bis 4. Januar in Schonach ist derzeit fraglich.

