Madrid (AFP) Nach der Parlamentswahl in Spanien haben die sozialistische PSOE und die linksgerichtete Podemos einen politischen Wechsel verlangt. Beide Parteien kündigten am Montag in Madrid an, dass sie gegen eine Fortsetzung der konservativen Regierung unter Ministerpräsident Mariano Rajoy von der Volkspartei (PP) stimmen wollen. Die Volkspartei verlor bei der Wahl am Sonntag ihre parlamentarische Mehrheit, allerdings zeichnete sich auch keine andere Mehrheit ab.

