Madrid (AFP) Trotz herber Verluste seiner konservativen Volkspartei PP bei der Parlamentswahl am Sonntag will Spaniens bisheriger Regierungschef Mariano Rajoy eine neue Regierungsbildung in Angriff nehmen. "Ich werde versuchen, eine stabile Regierung zu bilden", sagte Rajoy am frühen Montagmorgen vor seinen Anhängern in der Parteizentrale in Madrid. Von den 350 Sitzen im Parlament wird die PP nur noch maximal 122 besetzen, 64 weniger als in der letzten Volksvertretung.

