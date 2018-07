Leipzig (dpa) - Wenige Tage vor Weihnachten haben Amazon-Beschäftigte wieder die Arbeit niedergelegt - und das an mehreren Standorten. Der Ausstand soll zum Teil bis Heiligabend dauern, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. So war der Streik in Leipzig zuerst nur für einen Tag angesetzt worden, jetzt soll er bis einschließlich Heiligabend laufen, ebenso lange wird in Koblenz gestreikt. Verdi fordert einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels. Amazon weigert sich, Tarifverhandlungen aufzunehmen.

