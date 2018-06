Leipzig (dpa) - Es gibt wieder Streiks bei Amazon, und das kurz vor Heiligabend. Die Mitarbeiter des US-Versandhandelsriesen legen an mehreren Standorten die Arbeit nieder. In Leipzig sollte der Ausstand den ganzen Tag über dauern, in Koblenz bis zum Ende der Frühschicht an Heiligabend dauern. Bis Mitternacht erwartet die Gewerkschaft Verdi in Leipzig etwa 450 Teilnehmer. Noch vor dem Wochenende hatte Amazon mitgeteilt, dass trotz des Ausstandes pünktlich geliefert werde. Die allermeisten der Beschäftigten hätten regulär gearbeitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.