Karlsruhe (dpa) - Ein 26 Jahre alter Mann ist als mutmaßliches Mitglied einer afghanischen Terrorgruppe bei der Einreise nach Deutschland verhaftet worden. Bundespolizisten hatten ihn am Freitag am Flughafen Berlin-Tegel auf Grundlage eines Haftbefehls von 2012 festgenommen, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Ihm wird vorgeworfen, sich den "Deutschen Taliban Mudschaheddin" angeschlossen zu haben. Der Mann hielt sich wohl zwischen 2009 und 2010 im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet auf. Er habe eine Kampfausbildung erhalten und an einem Propagandavideo mitgearbeitet.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.