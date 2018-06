Las Vegas (dpa) - In Las Vegas ist ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Mindestens ein Mensch sei getötet worden, berichtete die Polizei bei Twitter. 37 Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich gestern Abend auf der berühmten Hotel- und Kasinomeile der Stadt im US-Bundesstaat Nevada. Die Ursache blieb zunächst unklar.

