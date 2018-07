Las Vegas (AFP) Vor einem Hotel in Las Vegas ist am Sonntagabend ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Ein Mensch sei dabei ums Leben gekommen und 37 Fußgänger verletzt worden, berichtete der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung auf Rettungskräfte. Es war zunächst unklar, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob der Fahrer absichtlich auf den Gehweg raste.

