Washington (AFP) Im Fall des in Polizeigewahrsam gestorbenen Afroamerikaners Freddie Gray kann die Staatsanwaltschaft einen neuen Versuch für ein Urteil gegen den Polizisten William Porter unternehmen. Als Datum für eine Wiederaufnahme des Prozesses wurde nach Angaben der Justiz in der US-Ostküstenstadt Baltimore am Montag der 13. Juni festgesetzt. In der vergangenen Woche war das Verfahren zunächst für beendet erklärt worden, weil sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten.

