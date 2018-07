Washington (AFP) Der US-Senator Lindsey Graham steigt aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner aus. "Ich beende meine Kampagne, aber niemals meine Bemühungen um Sicherheit durch Stärke für das amerikanische Volk", sagte der aus dem Bundesstaat South Carolina stammende Graham am Montag in einer Videobotschaft. "Das Herzstück" seiner Kampagne sei es gewesen, "der Nation Sicherheit zu geben". Er sei "in das Rennen gegangen, um einen Plan voranzutreiben für den Sieg in einem Krieg, den wir nicht verlieren dürfen".

