Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat seine Entschlossenheit zur Reform der römischen Kurie bekräftigt. Die Reform werde mit "Entschlossenheit und Klarheit" vorangetrieben werden, sagte der Papst am Montag vor den Kardinälen, Bischöfen und Priestern, die im Vatikan arbeiten. Vor einem Jahr hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche mit scharfer Kritik an der Kurie für Aufsehen gesorgt, als er ihr vorwarf, an "geistlichem Alzheimer" zu leiden. Zudem sprach er von insgesamt "15 Krankheiten" der Kurie, darunter Geschwätzigkeit, "existenzielle Schizophrenie", "sozialer Exhibitionismus" und "Machtgier".

