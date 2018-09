Sydney (AFP) Jahre nach ihrer letzten Sichtung haben australische Forscher zwei ausgestorben geglaubte Seeschlangen wiedergefunden. Die beiden Arten Aipysurus foliosquama und Aipysurus apraefrontalis, die vor mehr als 15 Jahren aus ihrem einzig bekannten Verbreitungsgebiet am Ashmore Reef in der Timorsee zwischen Indonesien und Australien verschwunden waren, seien tausende Kilometer südlich "lebendig und gesund" entdeckt worden, schrieben die Forscher von der James Cook University am Dienstag in der Fachzeitschrift "Biological Conservation". Die beiden Arten galten als akut bedroht.

