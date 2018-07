Sarajevo (AFP) Die Tochter des wegen Kriegsverbrechen angeklagten früheren bosnischen Serbenführers Radovan Karadzic ist am Montag zur Vizepräsidentin des serbischen Parlaments in Bosnien gewählt worden. Sonja Karadzic Jovicevic sitzt seit Oktober vergangenen Jahres für die nationalistische Partei SDS in dem Parlament. Die Partei hatte ihr Vater noch vor dem Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 gegründet.

