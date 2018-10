Essen (AFP) Ein anonymer Bürger hat 500 Euro in bar an den Zoll in Kleve geschickt, um damit den Schaden auszugleichen, den ein diebischer Zöllner offenbar in den 1970er Jahren angerichtet hat. Wie das Zollfahndungsamt Essen am Dienstag mitteilte, hieß es in einem beigefügten Schreiben des Bürgers, er sei ein Verwandter des längst pensionierten Zöllners und habe nicht mehr mit seinem schlechten Gewissen leben wollen.

