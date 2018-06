Frankfurt/Main (AFP) Der Prozess um einen mutmaßlich geplanten Anschlag auf ein Radrennen in Frankfurt am Main beginnt einem Medienbericht zufolge im Januar. Der mutmaßliche Islamist aus Oberursel muss sich ab dem 21. Januar vor dem Landgericht Frankfurt verantworten, wie der Hessische Rundfunk am Dienstag unter Berufung auf Justizkreise berichtete. Die Richter sehen demnach konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der 35-Jährige einen Anschlag auf den Radklassiker am 1. Mai 2015 geplant hatte. Das Rennen wurde deshalb kurzfristig abgesagt.

