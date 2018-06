Berlin (AFP) Die Zahl der Dschihadisten, die aus Deutschland in den Krieg nach Syrien gezogen sind, ist nach einem Bericht der "Rheinischen Post" auf 780 gestiegen. Das Blatt beruft sich in seiner Mittwochsausgabe auf jüngste Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz. Etwa ein Drittel der Syrien-Kämpfer kehrte demnach seither wieder nach Deutschland zurück. Weitere 130 Menschen seien vorliegenden Hinweisen zufolge wohl in Syrien getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.