Berlin (AFP) Die Krankenkassen rechnen in den nächsten Jahren mit deutlich steigenden Ausgaben für Behandlungen in Krankenhäusern. Im kommenden Jahr erwarten die Kassen einen Anstieg um knapp vier Milliarden Euro auf 74,5 Milliarden Euro, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Schätzungen berichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.