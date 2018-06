Berlin (AFP) Die Gewerkschaft der Bundespolizei hat die anhaltende Belastung der Beamten auch über Weihnachten und den Jahreswechsel beklagt. Bundespolizisten aus ganz Deutschland würden auch über die Feiertage von ihren Familien getrennt, um ihre Kollegen an der deutsch-österreichischen Grenze oder am Flughafen Frankfurt am Main zu unterstützen, erklärte die Bundespolizeigewerkschaft am Dienstag in Berlin.

