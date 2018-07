Hannover (AFP) Die Bereitschaft, Flüchtlingen mit Tatkraft und Geld Unterstützung zu leisten, ist einer repräsentativen Umfrage zufolge in Deutschland weiterhin hoch. Von einem "Kippen der Stimmung" im Land könne daher keine Rede sein, sagte Diakonie-Chef Ulrich Lilie mit Blick auf eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD). Mit 51 Prozent kann sich mehr als die Hälfte den Angaben zufolge vorstellen, ein Flüchtlingsheim in der Nähe aktiv zu unterstützen.

