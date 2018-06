Berlin (AFP) Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter hat sich angesichts des gewachsenem außenpolitischen Gewichts Deutschlands für die Schaffung des Amtes eines stellvertretenden Außenministers ausgesprochen. In Anbetracht der Vielzahl parallel laufender Krisen in der Welt müsse Deutschlands diplomatischer Dienst ausgebaut und gestärkt werden, sagte Hofreiter dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Dienstag. Ein "echter Vize-Außenminister" mit eigenem politischem Gewicht und Weisungsbefugnis sei nötig, um das Land in allen großen Krisenherden zu vertreten.

