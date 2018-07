Genf (AFP) Die Internationale Organisation für Migration (IOM) hat angesichts der Ankunft von mehr als einer Million Flüchtlingen in Europa im zu Ende gehenden Jahr von der "größten Wanderungsbewegung nach Europa seit dem Zweiten Weltkrieg" gesprochen. Bis zum 21. Dezember hätten 972.000 Flüchtlinge das Mittelmeer überquert, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag in Genf mit. Mehr als 34.000 Flüchtlinge seien von Griechenland aus auf dem Landweg nach Bulgarien gelangt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.