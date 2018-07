Karlsruhe (AFP) "Gut Ding will Weile haben": Dieses Volksweisheit beansprucht das Bundesverfassungsgericht auch für sich, wenn es um Verfahren geht, die in Karlsruhe seit Jahren auf der langen Bank liegen. Eine Wartefrist von vier Jahren und acht Monaten reichen in einem eher einfachen Fall noch nicht aus, um eine Beschwerde wegen überlanger Verfahrensdauer zu rechtfertigen, entschied das Gericht laut einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss in eigener Sache.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.