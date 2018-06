Nürnberg (AFP) Zum Jahresende steigt die Stimmung der Verbraucher in Deutschland wieder. Die Anschläge in Paris Mitte November und die damit auch hierzulande gestiegene Anschlagsgefahr schienen bei den deutschen Verbrauchern keinen Eindruck zu hinterlassen, die guten Rahmenbedingungen im Inland gewännen offenbar an Gewicht, erklärte das Marktforschungsunternehmen GfK am Dienstag in Nürnberg. Es herrsche ein "ausgeprägter Einkommensoptimismus".

