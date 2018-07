München (AFP) Im Streit um den Nachlass des Kunsthändlersohns Cornelius Gurlitt dürfte dessen Cousine nun womöglich endgültig leer ausgehen. Laut einem Sachverständigengutachten war der betagte Gurlitt gesundheitlich in der Lage, sein Testament wirksam zugunsten des Kunstmuseums Bern zu verfassen, wie das Oberlandesgericht (OLG) München am Dienstag mitteilte. In dem Nachlassstreit hatte die Cousine Gurlitts, Ute Werner, die sogenannte Testierfähigkeit des 2014 verstorbenen Kunstsammler-Sohnes bestritten und selbst einen Erbschein beantragt.

