Berlin (AFP) Der Bundesrechnungshof wirft den Jobcentern bei der Förderung von Langzeitarbeitslosen nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" schwere Mängel vor. Wie die Zeitung am Dienstag aus einem Abschlussbericht der Behörde für das Bundesarbeitsministerium zitierte, hätten es die für die Hartz-IV-Empfänger zuständigen Jobcenter in den allermeisten Fällen nicht geschafft, mit Lohnkostenzuschüssen "Langzeitarbeitslose mit mehreren Vermittlungshemmnissen dauerhaft in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern".

