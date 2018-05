Brüssel (AFP) Nach Abschluss von Freihandelsabkommen mit Singapur und Vietnam hat die Europäische Union am Dienstag auch mit den Philippinen Verhandlungen über ein Abkommen gestartet. Dies sei eine wichtige Etappe in den Beziehungen zwischen der EU und den Philippinen, und ein neuer Beweis für das Engagement der EU in Südostasien, erklärte Handelskommissarin Cecilia Malmström in Brüssel. Die Philippinen seien eines der Länder mit den größten Wachstumsraten in der Region.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.