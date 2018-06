Toulouse (AFP) Der französische Geheimdienst hat offenbar einen Anschlag auf Sicherheitskräfte nahe der Stadt Orléans vereitelt. Wie Innenminister Bernard Cazeneuve am Dienstag mitteilte, wurden am vergangenen Samstag zwei junge Männer festgenommen, die einen Anschlag auf "Vertreter der Staatsgewalt" geplant haben sollen. Der Inlandsgeheimdienst DGSI haben die Pläne aber durchkreuzt, sagte Cazeneuve bei einer Rede vor Polizisten in Toulouse.

