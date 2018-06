Köln (SID) - Der 1. FC Köln hat mit einem selbstironischen Weihnachtsvideo einen Internet-Hit gelandet. Trainer Peter Stöger übergibt Manager Jörg Schmadtke in dem Zwei-Minuten-Clip nach intensiver Abwägung ("Derbysieg? Ach ne, haben wir ja schon!") seinen Wunschzettel, auf dem nur ein Wort steht: "Europa!!!"

Schmadtke steckt den Zettel kopfschüttelnd in den Reißwolf. Dann sagt er in Anspielung an seinen "Platzverweis" im Bundesliga-Duell bei Werder Bremen (1:1) wegen Kritik an Schiedsrichter Guido Winkmann: "Aber trotzdem frohe Weihnachten, ihr Eierköppe!"

Wenige Stunden nach der Veröffentlichung bei Facebook hatte das Video bereits mehr als 150.000 Abrufe.