Port-au-Prince (AFP) Die auf kommenden Samstag angesetzte Stichwahl um die Präsidentschaft in Haiti ist auf ein unbestimmtes Datum verschoben worden. Das gaben die Wahlbehörden in dem krisengebeutelten Karibikstaat am Montagabend bekannt. Eigentlich sollten Jovenel Moise und Jude Célestin am 27. Dezember ins Duell um das höchste Staatsamt gehen, doch waren nach der ersten Runde am 25. Oktober massive Betrugsvorwürfe laut geworden.

