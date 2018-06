Stuttgart (SID) - Die Füchse Berlin sind in der Handball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der EHF-Cupsieger gewann nach zwei Niederlagen in Folge bei Aufsteiger TVB Stuttgart deutlich mit 32:24 (15:11) und verbesserte sich mit 23:15 Punkten auf Rang sechs. Bester Werfer der Berliner war Mattias Zachrisson mit sieben Toren. Stuttgart (9:29 Punkte) liegt als Tabellen-14. weiterhin knapp vor den Abstiegsplätzen.