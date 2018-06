Neu Delhi (AFP) Zwölf Jahre nach dem Mord an seinem Vater hat ein junge Inder grausame Rache an dem Täter genommen. Medienberichten vom Dienstag zufolge gestand Alam Khan, den Mörder seines Vaters erstochen und seine Leiche in zwölf Teile zerstückelt zu haben - ein Körperteil für jedes Jahr, das seit dem Mord vergangen war.

