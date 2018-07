Teheran (AFP) Im Iran beginnt kommende Woche der Bau von zwei neuen Atomreaktoren. Dies teilte der Sprecher der Iranischen Atomenergiebehörde, Behrus Kamalwandi, am Dienstag mit. Einen Ort nannte er nicht. Im November 2014 hatte die Regierung in Teheran aber mit Russland den Bau von zwei neuen Reaktoren im Atomkraftwerk Buschehr vereinbart. Der Iran hat in der südlichen Hafenstadt bereits einen 1000-Megawatt-Reaktor in Betrieb. Zudem vereinbarten Moskau und Teheran den Bau von vier Reaktoren an einem noch zu bestimmenden Ort.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.