Zagreb (AFP) Sechs Wochen nach der Parlamentswahl in Kroatien hat sich die konservative Opposition mit einer kleinen Partei auf die Bildung einer Koalitionsregierung geeinigt. Wie Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic am Dienstagabend in Zagreb mitteilte, wurde sie von der konservativen Kroatischen Demokratischen Union (HDZ) und der neuen Partei Most (Brücke) darüber informiert, dass beide Parteien zusammen über eine Mehrheit von 78 Mandaten im Parlament verfügen.

