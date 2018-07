Washington (dpa) - Chelsea Clinton wird zum zweiten Mal Mutter. Die Tochter des früheren US-Präsidenten Bill Clinton sowie der früheren Außenministerin und First Lady Hillary teilte auf Twitter und Facebook mit: "Im nächsten Sommer wird Charlotte eine große Schwester sein! Wir sind in dieser Weihnachtszeit ausgesprochen dankbar und gesegnet." Tochter Charlotte ist 14 Monate alt. Chelsea Clinton ist 35 Jahre alt und mit Marc Mezvinsky verheiratet. Sie arbeitet für die Stiftung ihrer Familie und wird sich vermutlich auch in den laufenden Präsidentschaftswahlkampf einschalten.

