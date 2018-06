Allensbach (dpa) - Schriftstellerin Gaby Hauptmann hat an Weihnachten ein volles Haus. Die ganze Familie und viele Freunde reisen für das Fest an, wie die 58-Jährige aus Allensbach am Bodensee der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Das ganze Haus wird zum Hotel, es gibt keinen Flecken mehr, der nicht belegt ist."

Außerdem gebe es gut und reichlich zu essen: "Meine Tochter kocht wahnsinnig gerne. Komisch, ich weiß nicht, wo sie das her hat", sagte Hauptmann, die unter anderem mit dem Bestseller "Suche impotenten Mann fürs Leben" berühmt wurde. "Es gibt ein traditionelles, großes Fest, drei Tage lang. Dann sind wir alle ohnmächtig."

