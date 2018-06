Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Quentin Tarantino (52) hat jetzt einen Stern auf Hollywoods Walk of Fame.

Der Star-Regisseur von Kultfilmen wie "Pulp Fiction" und "Inglourious Basterds" strahlte am Montag bei der Enthüllung der 2569. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood. Er sei total glücklich über diese Ehre, sagte Tarantino.

Der Regisseur, der nahe von Los Angeles aufwuchs, plauderte über seine ersten Erinnerungen an Hollywood. Seine Eltern hätten ihn als Kind häufiger ins Kino am Hollywood Boulevard mitgenommen. Mit sieben Jahren habe er dort die Westernkomödie "Zwei Banditen" gesehen, zwei Jahre später seinen ersten Bond-Streifen "Diamantenfieber". Genau da, wo jetzt sein Stern liegt, habe er damals in der Kinoschlange angestanden. "Hollywood ist schon sehr sehr lange mein Zuhause", grinste Tarantino.

Zur Präsentation des Sterns brachte er seinen guten Freund, den Schauspieler Samuel L. Jackson, mit. Der feierte am Montag seinen 67. Geburtstag und Tarantino stimmte mit Fans prompt ein "Happy Birthday"-Ständchen an. Unter den Gästen waren auch die Schauspieler Tim Roth, Demián Bichir und Jennifer Jason Leigh.

Sie alle werden in Tarantinos nächstem Film "The Hateful Eight" zu sehen sein. Der Westernthriller um acht Charaktere, darunter ein Kopfgeldjäger und ein General, die in einem Wintersturm an einer Postkutschenstation in den Bergen festsitzen, kommt zu Weihnachten in die US-Kinos. In Deutschland läuft er Ende Januar an.

Auch Tarantinos letztes Regiewerk "Django Unchained" hatte einen Weihnachtsstart und brachte dem Filmemacher 2013 den Oscar für das beste Originaldrehbuch ein. Seinen ersten Oscar holte er mit dem Drehbuch für "Pulp Fiction".

Hollywood Walk of Fame