Den Haag (AFP) Da haben Millieukontakte von Drogenfahndern offenbar einmal richtig gefruchtet: In einer Ladung Ananas hat die niederländische Polizei mehr als eine Tonne Kokain entdeckt. Der Verkaufswert liege bei bis zu 30 Millionen Euro, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Ein Tipp habe sie zu einem Lagerhaus in Raamsdonksveer im Süden des Landes geführt. Die Drogen seien in Säcken gefunden worden, die für eine Schiffsladung Ananas vorgesehen gewesen seien.

