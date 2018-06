Panama-Stadt (AFP) Ein Gericht in Panama hat am Dienstag die Festnahme des früheren Präsidenten Ricardo Martinelli angeordnet. Der Besitzer einer Supermarktkette, der den zentralamerikanischen Staat von 2009 bis 2014 regiert hatte, war nicht zu einem Prozess erschienen, in dem ihm die Bespitzelung politischer Gegner vorgeworfen wird. Martinelli hatte im Januar das Land an Bord eines Flugzeugs in Richtung des US-Bundesstaats Florida verlassen, nachdem das Oberste Gericht ein Korruptionsverfahren gegen ihn eröffnet hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.