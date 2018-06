Orléans (dpa) - In Frankreich ist nach Angaben von Innenminister Bernard Cazeneuve erneut ein Anschlag vereitelt worden. Im südlich von Paris gelegenen Orléans seien Angriffe auf Einrichtungen von Militär, Gendarmerie und Polizei geplant gewesen, sagte Cazeneuve nach Berichten französischer Medien während eine Besuches in Toulouse. Zwei Franzosen im Alter von 20 und 24 Jahren seien festgenommen worden. Sie sollen in Kontakt zu einem Mann in Syrien gestanden haben.

