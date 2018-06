Jakarta (dpa) - Drei Tage nach dem schweren Schiffsunglück vor der indonesischen Insel Sulawesi haben örtliche Fischer zwei Menschen lebend aus dem Meer gerettet, darunter den Kapitän. Er sei am Morgen in den Fluten entdeckt worden und werde im Krankenhaus behandelt, sagte ein Mitarbeiter der Notfallbehörde. Der zweite Gerettete habe sich an einem schwimmenden Fischkäfig festgeklammert. Mindestens 74 Menschen werden noch vermisst, 41 wurden bisher lebend geborgen. Drei starben bei dem Unglück, darunter ein Kind und ein Baby.

