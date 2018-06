New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich angesichts der politischen Krise in Haiti besorgt gezeigt. Er sei wegen der "zunehmenden politischen Ungewissheit" beunruhigt, erklärte ein Sprecher Bans am Dienstag. Er rief die beiden Kandidaten für die zweite Runde der Präsidentschaftswahl auf, "nach bestem Wissen und Gewissen" mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten. Es müssten möglichst schnell Maßnahmen vereinbart und umgesetzt werden, um den Prozess zu beschleunigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.